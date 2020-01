Harry e Meghan, addio alla costosissima Frogmore Cottage? «Il personale è stato assegnato ad altri incarichi»

Meghan Markle e il principe Harry stanno per cominciare una nuova vita in Canada e dopo la "benedizione" di sua Maestà, la regina Elisabetta, non avrebbero più bisogno della loro costosissima residenza di Frogmore Cottage e dei dipendenti. La ristrutturazione dei duchi di Sussex aveva scatenato non poche polemiche per il denaro speso e ora sembra che stia per essere tutto smantellato, segnale che la coppia intende trascorre maggior parte tempo in Canada. Il personale, inoltre, è già stato trasferito ad altri incarichi. Lo scrive il Daily Mail.

Il Frogmore Cottage ha due dipendenti in pianta stabile, un maggiordomo e un addetto alle pulizie, i quali sono già stati trasferiti ad altri incarichi a servizio della famiglia reale. Il resto del personale - cuochi, cameriere e valletti - veniva impiegato secondo necessità, ma gli è già stato detto che non dovranno più lavorare per i Sussex, riferisce il giornale. Situato all'interno della tenuta reale di Windsor, il Frogmore cottage è stato restaurato al costo di 2,4 milioni di sterline, per ospitarvi Harry e Meghan. «In periodi tranquilli, il personale viene spesso riassegnato altrove all'interno della proprietà», ha spiegato una fonte alla CNN, dopo che sui media britannici era emerso che Harry e Meghan avrebbero lasciato libero il proprio personale, con l'intenzione di stabilirsi in Canada. «Nessuno è stato lasciato andare», ha chiarito la fonte.

Nel loro annuncio choc di nove giorni fa di volersi dimettere dal ruolo di membri senior della famiglia reale, i Sussex avevano detto di voler tenere la residenza «per avere un luogo da chiamare casa» in Gran Bretagna, anche se in futuro passeranno parte del loro tempo in Nord America. Ma l'allontanamento del personale, prima ancora della decisione sul nuovo status di Harry e Meghan, fa ritenere che non intendano trascorre nessun «significativo periodo di tempo» nel cottage da cinque stanze che gli è stato donato dalla Regina.

Al momento Meghan, con il figlioletto Archie e i suoi cani, si trova in Canada e non pare intenzionata a tornare in Gran Bretagna. Harry ha partecipato lunedì al summit nel castello di Sandringham con sua nonna la regina, suo padre Carlo e il fratello William. La sovrana ha preso atto della decisione dei Sussex di lasciare i loro doveri reali sottolineando che hanno espresso il desiderio di mantenersi da soli, ma non è stata ancora presa una decisione definitiva sul loro futuro status. Harry ha partecipato ieri all'avvio degli eventi per la Coppa internazionale di rugby 2021, di cui è patrono. Potrebbe trattarsi del suo ultimo impegno pubblico. Secondo i media il secondogenito di Carlo ha degli impegni privati nel Regno Unito nel fine settimana, terminati i quali potrebbe raggiungere la famiglia in Canada.

