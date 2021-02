Meghan Markle potrebbe scrivere un libro. L'indiscrezione: «Idea presa dagli Obama»

Meghan Markle a breve potrebbe scrivere un libro. Dopo la collaborazione con Netflix, e dopo aver lanciato con il principe Harry il podcast "Archewell Audio" su Spotify - con contratti rispettivamente da 100 e 30 milioni di sterline - per la duchessa di Sussex potrebbe essere l'ora di un nuovo progetto. Lo rende noto il Daily Mail che - citando alcune fonti - rivela che Markle avrebbe ricevuto «parecchi contatti e offerte redditizie» da parte di «numerose case editrici». La notizia arriva dopo la pubblicazione di un altro libro da parte di Samantha Markle, sorellastra di Meghan: si tratta del famigerato «Diario della principessa ambiziosa. Parte 1», che sembra faccia luce su alcuni retroscena dei litigi e delle fratture in casa Markle.

Meghan Markle has 'serious book deals on table' as sister's memoir hits shelveshttps://t.co/Gv1dGjQXQe pic.twitter.com/EvsBs68oWr

— Daily Express (@Daily_Express) February 8, 2021