Obama, la figlia Malia è una regista: dirigerà il suo primo corto per Gilga (casa di produzione di Childish Gambino)

Malia Obama fa sul serio a Hollywood: la primogenita del presidente Barack Obama e della moglie Michelle sta girando un corto con Gilga, la nuova casa di produzione del suo mentore, Danny Glover. La ex First Daughter ha 24 anni. Debutterà alla regia dello short, ha detto Glover in un'intervista alla rivista Gq, che è noto anche con il nome di scena di Childish Gambino. Questi gli unici particolari del progetto che però, ha aggiunto il poliedrico attore e cantante, presenta non pochi rischi. Glover ha detto a Malia che le luci dei riflettori sono pericolose: «La prima cosa di cui abbiamo parlato è il fatto che ha una sola chance. Sei la figlia di Barack Obama. Se fai un cattivo film, ti seguirà per tutta la vita».

Malia Obama dirigerà il suo primo film

Malia Obama non è senza esperienza: la multiforme star di Atlanta l'ha messa già al lavoro nella writer's room della sua serie per Amazon Prime, "Swarm": lo show, che ha debuttato sulla piattaforma in streaming il 17 marzo come parte di un accordo pluriennale di Glover con Prime, segue una giovane donna di nome Dre, interpretata dall'attrice di The Hate U Give Dominique Fishback, la cui ossessione per una cantante ispirata a Beyoncé la porta sulla cattiva strada.

Gilga accompagna dunque la crescita di Malia nella professione a cui la ragazza ambisce dai tempi del liceo: «Volevamo veramente esser certi che possa fare quel che voleva, anche se il processo è lento», ha detto Fam Udeorji, un partner creativo della casa di produzione. Malia, che due anni fa si è laureata a Harvard, si è fatta comunque notare durante il lavoro per Swarm: «È una incredibile sceneggiatrice che ha portato molte proposte al nostro tavolo. Alcune erano folli, ma anche molto buone e divertenti», ha detto la co-creatrice della serie (e sceneggiatrice di "Watchman") Janine Nabers. Malia ha collaborato con la Nabers nell'episodio centrale G"irl, Bye" per cui ha ricevuto credito nei titoli di coda.

La passione per il cinema

È da quando era al liceo, alla Sidwell Friends School di Washington, che la figlia di Obama coltiva interessi nel mondo del cinema facendo stage di alto profilo in varie produzioni tv tra cui «Girls» di Lena Dunham con Hbo e «Extant» della Cbs, ma anche alla Weinstein Company, prima che l'ex produttore Harvey Weinstein venisse travolto dalle accuse di stupri e molestie sessuali, e poi come assistente alla produzione nello show di Halle Berry Extant per la Cbs. Malia si è fatta amare nel corso dei suoi stage: «È un angelo», ha detto di lei Lena Dunham, che l'aveva presa sotto l'ala quando era stagista a Hbo: «Ovviamente non la mandavamo a prendere il caffè, non lo fai con la figlia di un presidente, ma lei voleva fare tutti i lavori. Era totalmente entusiasta».