Meghan Markle, il padre fa arrabbiare la casa reale: 100mila sterline dai paparazzi per un finto servizio

Domenica 13 Maggio 2018, 16:41 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 17:32

Thomas Markle avrebbe preso 100 mila sterline per farsi fotografare da alcuni paparazzi mentre è intento a provarsi il vestito e in altri preparativi per le nozze tra sua figlia Meghan e il principe Harry. Un video lo smaschera chiaramente e dimostra come le foto, spacciate per essere state scattate di nascosto, siano in realtà concordate con il fotografo nei minimi dettagli.La notizia, pubblicata dal Mail on Sunday, supplemento domenicale del tabloid Daily Mail, ha fatto andare su tutte le furie i membri della casa reale, da sempre molto sensibili all'argomento paparazzi. Proprio nei giorni scorsi la stessa Meghan si era pubblicamente lamentata di quanto fossero invadenti e fastidiosi i fotografi a caccia di scatti rubati.Il servizio era dunque un falso e sia il fotografo che l'uomo che accompagnerà Meghan all'altare in occasione del futuro matrimonio reale non hanno fatto una bella figura con la costruzione a tavolino di questa bella fake news.