Meghan Markle e il principe Harry premiati per il loro impegno sociale, la frecciatina: «Le nostre vite unite per una ragione»

Meghan Markle e il principe Harry non sono in crisi e ribadiscono di essere sempre uniti. I duchi di Sussex hanno ricevuto il President’s Awards, uno speciale riconoscimento dalla National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) destinato a coloro che lottano per i diritti civili. Sono stati premiati per il loro impegno nel supportare l’uguaglianza razziale attraverso la Archewell Foundation, la fondazione che hanno creato dopo aver lasciato la Famiglia Reale e il Regno Unito.

Sono saliti sul palco per accettare il premio e hanno ringraziato il presidente della NAACP Derrick Johnson per essere stati scelti. Inoltre, hanno approfittato dei riflettori per smentire le voci su un presunto divorzio. «Penso si possa affermare con sicurezza che provengo da un background molto diverso dalla mia incredibile moglie», ha spiegato il principe..

«Le nostre vite, però, si sono unite per una ragione... Condividiamo l’impegno per una vita di servizio, la responsabilità di combattere le ingiustizie e la convinzione che, in molti casi, i più trascurati sono i più importanti da ascoltare», ha aggiunto.