Michelle Hunziker: «Gli addominali non si fanno in palestra ma in cucina»

Simpatica scenetta quella pubblicata su Instagram dalla conduttrice e star dei social. In un video postato sul suo profilo, dal titolo "Gli addominali si fanno in cucina" Michelle Hunziker appare con una faccia affaticata, lamentando di sentirsi perennemente stanca. Una voce in sottofondo (quella della mamma) la riprende attribuendo la colpa al troppo allenamento in palestra e che i veri addominali si fanno in cucina. Ed ecco quindi partire un divertente tutorial ironico in cui la Hunziker è alle prese con esercizi da fare con i vari utensili e aree della cucina.

