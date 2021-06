Michelle Hunziker si immagina nonna tra le lacrime: «Ho pensato al mio nipotino che correva nel salotto di casa»

Michelle Hunziker, a pranzo fuori con la figlia Aurora Ramazzotti, non riesce a trattenere l'emozione immaginandosi nonna e si lascia andare alle lacrime. A riprendere gli intimi istanti è la stessa Aurora che posta la scena sul proprio profilo Instagram. «Perché piangi?», chiede a sua madre, seduta al tavolo di un ristorante al suo fianco. «Mi sono emozionata perché ho pensato al mio nipotino che correva nel salotto di casa, ho visualizzato la scena…», spiega Michelle tra lacrime e sorrisi. «E già piangi?», replica Aurora divertita.

APPROFONDIMENTI SU INSTAGRAM Aurora Ramazzotti e la foto con Michelle Hunziker. Hater scatenati:... TELEVISIONE Pio e Amedeo, Aurora Ramazzotti contro il monologo: «L'uso... SOCIAL Michelle Hunziker: «Ecco perchè mia figlia Aurora ha i...

Aurora Ramazzotti e la foto con Michelle Hunziker. Hater scatenati: «Sei più vecchia di tua madre». La sua risposta spiazza tutti

Aurora Ramazzotti, 24 anni, è fidanzata con Goffredo Cerza dal 2017, una storia vissuta a distanza tra città diverse che l'ha spinta spesso a viaggiare. «Mi guardasti con quei due occhi parlanti e scattò qualcosa a cui neanche io so dare un nome. Forse era fiducia o forse avevi distrutto le fondamenta del muro portante che mi difendeva e io non me ne accorsi. Da quel giorno, insieme, costruimmo il nostro castello, fatto di distanza e di quell’amore che fino ad allora avevo solo potuto sognare leggendo un libro», così Aurora racconta il tenero incontro in una dedica Instagram al suo partner.

Michelle Hunziker: «Ecco perchè mia figlia Aurora ha i tratti asiatici. È una storia curiosa»