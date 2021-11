Giulia, prima lesbica (dichiarata) a Miss Italia: «Mi aspetto insulti e attacchi, ma non vedo l'ora»

Giulia Talia è una ragazza romana di 24 anni e sogna di partecipare a Miss Italia. La giovane, Miss Cinema Roma 2020, è la prima concorrente del famoso concorso di bellezza dichiaratamente lesbica. Giulia, infatti convive da tre anni con la compagna Barbara e non vede l'ora di «accendere un faro su questo tema».

Giulia Talia, la prima aspirante Miss Italia omosessuale

La ragazza racconta in un'intervista al Corriere della Sera di voler esaudire il desiderio della nonna morta recentemente a causa del Covid: «Quell'anno vinse Miriam Leone e mia nonna disse: "un giorno ci andrai anche tu"». Arrivata di diritto alle prefinali del 30 novembre, è pronta a mantenere la promessa e non teme gli attacchi degli haters. Erika Mattina, finalista di Miss Mondo Italia omosessuale, è stata minacciata per il suo orientamento sessuale. «Mi aspetto più o meno le stesse cose, non sono spaventata. Anzi non vedo l’ora. Alcuni insulti erano stati scritti da persone che potevano essere sua madre. Non credo sarebbero felici se le stesse cose le dicessero alle figlie», chiarisce Giulia.

Giulia Talia, l'omosessualità

«Io - racconta - ho scoperto tutto all'università. Io e la mia compagna ci siamo conosciute in un locale con amici, un mese dopo eravamo a Santorini per un weekend e sette mesi dopo convivevamo. Penso di aver avuto questa consapevolezza da sempre, ma era relegata in un angolino. Sono stata fidanzata a lungo con Andrea, che ha conosciuto i miei genitori. Poi al primo anno di università mi sono accorta che gli sguardi delle ragazze mi emozionavano come quelli dei maschi, se non di più. E allora mi sono lasciata andare».

Giulia Talia, i progetti

Giulia è laureata in scenografia all'Accademia di Belle Arti di Roma, ha conseguito un Master in Interior design e sta svolgendo un tirocinio in uno studio di architettura. Racconta che il coming out non è stato facile: «Avevo paura di essere giudicata. Poi ho capito che siamo tutti diversi e che ci sarà sempre qualcuno per il quale non vai bene. Tanto vale vivere la propria vita come si vuole. A un certo punto ho desiderato presentare Barbara ai miei. Mia sorella Chiara, quattro anni meno di me, è stata la prima a cui l'ho confessato. Mia madre mi ha detto che lo sapeva già». Sui progetti spiega: «Fantastichiamo sul matrimonio: io vorrei celebrarlo in una villa, lei al mare. Vedremo. Ci piacerebbe avere dei figli, al come penseremo quando sarà il momento».