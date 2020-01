​Oroscopo 2020 di Branko: Leone. Caro amico Leone, il cielo di questo 2020 fissa la sua attenzione sui tuoi rapporti con gli altri. Il primo arriva in primavera, una Venere spumeggiante, allegra e disinvolta, che ti propone nuove amicizie e relazioni ma anche incontri che possono modificare la tua situazione sentimentale. Da luglio hai in un angolo amico un Marte molto sexy, in sosta straordinaria sino alla fine dell’anno. Insomma, si prepara un periodo di fuochi d’artificio. Da aprile a giugno, nel cielo un... Ultimo aggiornamento: 1 Gennaio, 15:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA