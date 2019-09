Giovedì 26 Settembre 2019, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2019 11:28

«Ho bisogno di aria fresca». E apre il portellone dell'aereo sulla pista poco prima del decollo. Una passeggera a bordo di un aereo della compagnia cinese Xiamen Air, in attesa di partire da Wuhan, ha pensato bene di aprire il portellone d’emergenza per prendere una boccata d’aria. La surreale scena è stata ripresa da un altro passeggero. L’iniziativa della signora, di circa 50 anni, non ha avuto conseguenze. L’aereo, dopo il fuoriprogramma che ha seminato il panico tra gli altri passeggeri, è partito ed è regolarmente atterrato a Lanzhou.