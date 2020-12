Pesci Branko, l'oroscopo del 2021: amore, lavoro&affari, salute

Branko annuncia gli scenari per i nati nel segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo) nell'oroscopo del 2021.

Caro amico Pesci,

è questo l’anno dell’attesa. Con i tuoi occhi magici, puoi certamente guardare un po’ più in là, e scorgere già la tua terra promessa fra le nebbie del futuro… dalla fine dello scorso anno, il tuo padre Giove insieme a Saturno sono passati in Acquario, alle tue spalle, in una posizione nascosta che ti assomiglia. Grandi eventi, grandi cambiamenti si preparano, quali? I primi indizi li potrai individuare nitidamente già fra maggio e luglio, quando il pianeta della fortuna si tufferà nel mare blu del tuo segno, accanto all’altro tuo padre Nettuno, che ospiti dal 2004. Matematici, scienziati, medici, ricercatori, farmacisti ma anche artisti e filosofi sono i grandi favoriti di questa epoca, e non pochi sono nati proprio nel tuo segno. Il tuo intuito diventa sempre più forte, anche se in primavera un Mercurio dispettoso confonde le tue idee. L’amore, dici? Se non c’è, saprai inventarlo…

Amore

L’amore viene, l’amore va… il fiore del tuo segno è il glicine, viola come i tuoi occhi, elegante e delicato, che sboccia proprio alla fine dell’inverno in un grappolo profumatissimo. Così sei tu, ogni incontro suscita un’emozione, ogni fiore merita di essere colto… eppure, quando ami veramente, hai più tenacia di tutto il resto dello zodiaco! Se sei felicemente in coppia, non ci sono nuvole che possono turbare l’intesa, anche se in maggio non possiamo escludere una forte tentazione, un’attrazione fisica che ti fa girare la testa, anche agosto e settembre sono molto movimentati. Naturalmente, se sei libero da legami, potrai sperimentare senza complicazioni, quel Giove che ti viene a visitare porta qualcosa di sicuro. Altrimenti ci penserà Venere, che da novembre a marzo del 2022 sosterà nel settore dei nuovi incontri: che emozioni!

Lavoro & affari

Giove, stella della prosperità, sosta alle tue spalle – tranne quella parentesi in primavera – gran parte del 2021, quindi la sua azione non è proprio diretta per il tuo segno. Eppure, in questa posizione ti protegge, ti copre le spalle quando ne hai davvero bisogno, non ti lascia senza aiuti. Il tuo fiuto per gli affari, che a volte sorprende tutti, perché passa per delle vie imperscrutabili, non ha quest’anno il sostegno di Mercurio, che era stato a tua disposizione nel 2020; perciò dovrai essere molto tempista nel cogliere le opportunità che ti offre quel buon Urano. Cautela però in maggio e giugno, un eccessivo ottimismo potrebbe farti commettere un passo falso. Sì, lo sappiamo… è vero, tu riesci sempre a cavartela, però hai sempre Saturno alle spalle, e quindi non vorremmo che prima o poi tu dovessi pagare qualcosina.

Salute

Nel 2021 Marte, stella dell’energia vitale e dell’eros, ha un corso regolare, quindi non ti favorisce in modo particolare ma nemmeno ti ostacola. Tuttavia, quest’anno non viene a visitarti, quindi gli atleti del segno faticheranno a raggiungere il massimo della forma. La stagione più delicata è la primavera, quando prima Marte, poi Venere e Mercurio si danno il cambio a riacutizzare i disturbi cronici, a creare fastidi che coinvolgono le vie respiratorie, i reni, la pelle. Faticoso anche agosto, ti consigliamo di andare in ferie in un luogo tranquillo, dove passeggiare e fantasticare come piace a te. Mangia a orari fissi, sonno regolare.

Il giorno chiave

Sabato 13 novembre, con Sole, Mercurio e Marte in Scorpione, Luna e Nettuno nel tuo cielo, Venere e Plutone in Capricorno, Urano in Toro, Giove e Saturno in Acquario.

