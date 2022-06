Il principe Andrea vuole riavere il suo titolo reale, le pressioni alla Regina dopo lo scandalo sessuale

Il duca di York sta spingendo per il ritorno ai doveri reali e ha chiesto alla regina di ripristinare il suo ruolo di colonnello dei granatieri. Il principe Andrea si era dimesso dal suo ruolo pubblico dopo lo scandalo che aveva fatto la sua amicizia con il miliardario pedofilo Jeffrey Epstein e dopo aver pagato milioni per risolvere una causa civile di violenza sessuale contro Virginia Giuffre.

APPROFONDIMENTI ROYAL FAMILY Regina Elisabetta, l'ultimo schiaffo a Harry e Meghan: nessuna... SEGRETO SVELATO Kate Middleton e quella concessione speciale della Regina Elisabetta:... PARENTI SERPENTI Principessa Eugenie, che gaffe: nella foto di famiglia taglia Kate...

Leggi anche > Regina Elisabetta da record: solo Luigi XIV (re Sole) sul trono più a lungo di lei

Il reale ha negato ogni accusa e ora non solo vuole essere reintegrato come colonnello dei granatieri, ma vuole anche essere in grado di partecipare agli impegni reali insieme ad altri membri della famiglia reale. Il principe starebbe anche spingendo affinché le sue figlie, la principessa Beatrice ed Eugenia, ottengano lo status reale di lavoro. Da quando è stato licenziato da tutti i doveri ufficiali, il principe ha fatto un passo indietro dalla vita pubblica, facendo un'apparizione solo al funerale del principe Filippo lo scorso marzo.