Red Canzian e il drammatico racconto della lotta contro il tumore: «Dopo 17 anni era ancora in circolo»

Venerdì 9 Novembre 2018, 17:51 - Ultimo aggiornamento: 09-11-2018 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Red Canzian ha rivelato di essere stato operato a un polmone per un tumore con cui ha combattuto per anni. Il noto musicista e cantante dei Pooh, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, ha detto: «Ad aprile, mentre stavo girando il video del secondo singolo del mio nuovo lavoro, sono andato a fare una tac e abbiamo trovato un nodulo nel polmone sinistro, figlio di un melanoma che dopo 17 anni era ancora in circolo. Allora sono andato dal dottore e gli ho detto: "Io il 23 comincio le prove, dobbiamo farlo"». Era il 13 e lui mi ha operato la mattina stessa. Il 23 ero sul palco a fare le prove. Queste malattie hanno su di noi anche un’influenza a livello psicologico. Le difese immunitarie, quelle del cuore e quelle della coscienza, ti fanno dire non può essere che un affarino grande così combatta un uomo di 80 kg», ha continuato Canzian.«Io sono una strana rockstar. Non mi sono mai fatto nemmeno una canna. È così lontano da me questo mondo che mi terrorizza, mi spaventa. Dobbiamo veramente essere felici se i nostri figli non ci sono passati», ha poi aggiunto parlando della droga. «Sicuramente la nostra generazione ha visto tanti amici che se ne sono andati per droga - ha aggiunto - però noi all’epoca sognavamo lontano, i nostri sogni avevano una gittata molto lunga. Credo che, ad oggi, questi ragazzi li abbiamo portati a non sognare: non vedono qualcosa da raggiungere, da investire, da costruire e quindi forse si lasciano andare anche per questo».