Regina Elisabetta, pacchetto deluxe per seguire i festeggiamenti dei 70 anni di regno: ecco quanto costa

Non potevano mancare le offerte speciali per i turisti che sperano di trovare un posto a pochi passi dalle celebrazioni per i 70 anni di regno della regina Elisabetta. Nel cuore di Londra un hotel a 5 stelle propone il pacchetto Platinum Jubilee per la modica cifra di 28mila euro a persona. Un prezzo stellare come lo chef Tom Kerridge che si occuperà di preparare un menù indimenticabile. Parlando al Sunday Times, un portavoce dell'hotel ha difeso il costo del pacchetto esclusivo ritenendolo addirittura un affare se si tiene in considerazione quanto occorrerebbe spendere per avere lo chef a disposizione. Infatti, nonostante il prezzo folle l'hotel afferma di aver ricevuto interesse da parte di clienti dagli Stati Uniti e Medio Oriente. Il Corinthia a Whitehall Place offre, riporta My London, una "esperienza reale" di due notti per due persone. Per oltre 56mila euro il pacchetto promette lusso e coccole da re.

Lo sfarzo inizia prima ancora di arrivare in hotel con gli ospiti prelevati in aeroporto, direttamente in pista, e portati a destinazione a bordo di una Rolls Royce Phantom. Una volta in albergo avranno a disposizione per due notti la suite reale con un servizio di maggiordomo pronto a servire cocktail sul balcone della camera. Come detto il cibo è di altissima qualità, grazie al tocco dello chef britannico Tom Kerridge e insieme a quello di Nick Beardshaw di The Great British Menu. Tra le idee deluxe i finger sandwich «decorati con caviale e foglia d'oro» serviti con «tè Canton appositamente miscelato» e flute di Champagne Krug vintage. Per chi ama il relax la lussuosa spa dell'hotel è a disposizione degli ospiti che hanno acquistato il pacchetto Giubileo. Chi invece vuole visitare la città c’è l'opzione tour privati di Londra, l'accesso alle biciclette del marchio storico Brompton e chiaramente la possibilità di un late check-out in modo che gli ospiti possano godersi un pranzo rilassante sulla terrazza privata prima di salutare il Regno Unito con il cesto di lusso pieno di ricordi dell’esperienza reale. Il pacchetto Giubileo è disponibile dal 1 giugno all'11 giugno. Chi sarà in hotel il 2 giugno potrà vivere un'esperienza extra: cocktail sul proprio balcone con vista su Trooping the Colour, la parata militare che si svolge a Londra dal 1820.