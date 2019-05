Royal Baby, il complotto spiegato sul web: «Meghan Markle non è mai stata incinta. Il figlio non è suo»

Royal baby, la prima foto. Mamma Meghan Markle e papà Harry lo presentano al mondo

Nemmeno la nascita del '' ha fermato la diffusione di diverse. Dallo scorso mese di ottobre, quando era stata annunciata la gravidanza di, sul web si sono rincorse voci e ricostruzioni fantasiose, che nella maggior parte dei casi, veritiere o meno, sembravano avere come unica funzione quella di screditare la moglie del principe Harry e duchessa di Sussex.L'ultima, in ordine cronologico, è stata diffusa poche ore fa e si basa su alcune presunte. Un utente, infatti, ha scritto: «Luogo di nascita segretissimo, nessuna equipe medica impegnata, il travaglio annunciato otto ore dopo la nascita. Ci stanno prendendo in giro?». Lo riporta Metro.co.uk , che spiega anche come, con la nascita di 'Baby Sussex', non si siano fermate le voci di una presunta. Alcuni troll, in queste ultime ore, hanno commentato così: «Meghan, ora che il bambino è nato dal corpo (non il tuo, ovviamente, ma quello della madre surrogata), continuerai a usare le protesi allo stomaco per far sembrare di avere il pancione? E la madre surrogata come sta?».Altre teorie del complotto sono nate da quando, all'esterno di Buckingham Palace, è stato esposto l'. Molti hanno notato un particolare: mancano le firme dei medici della famiglia reale, contrariamente a quanto accaduto con annunci di questi ultimi anni, quelli delle nascite di George, Charlotte e Louis, i figli di William e Kate. Alcuni, poi, si sono concentrati sul linguaggio dell'annuncio ufficiale: «La famiglia reale dice di aver appreso la notizia, quindi nessuno ha assistito al parto».Tutte le teorie del complotto più recenti, comunque, sono nate anche a causa di un'eccessiva segretezza scelta da. Tra indiscrezioni e smentite, in un primo momento si pensava che Meghan volesse partorire a Frogmore Cottage, una delle residenze dei duchi di Sussex, ma all'ultimo istante avrebbe deciso di recarsi in un ospedale londinese. Una decisione giunta in extremis, senza che la famiglia reale venisse immediatamente informata. Molto probabilmente, il luogo in cui è nato 'Baby Sussex' è il Portland Hospital, dove sono nate anche le principesse Beatrice e Eugenia di York, le cugine di William e Harry.