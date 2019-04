​Notre-Dame, i media Usa: il crollo ricorda l'11 settembre

Lunedì 15 Aprile 2019, 21:31 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2019 21:57

Lo choc assoluto per il crollo della guglia di Notre-Dame , uno dei simboli di Parigi , come quello del crollo delle Torri Gemelle, simbolo di Manhattan. Su alcuni media statunitensi e sui social media in America inevitabile il parallelo tra lo sconcerto vissuto dai parigini davanti alle immagini della distruzione della secolare cattedrale con quello che vissero i newyorchesi l'11 settembre 2001 nel vedere sgretolarsi le iconiche Twin Towers.La sequenza del cedimento della guglia e del tetto di Notre-Dame vengono riproposte ininterrottamente sulle tv Usa con in sottofondo le urla e la disperazione dei testimoni increduli. Incidente anche per YouTube, dove sotto le immagini in streaming del rogo di Parigi è comparso il link di un sito di informazioni sugli attacchi dell'11 settembre. Un episodio imbarazzante visto che ancora gli investigatori francesi non hanno individuato le cause e nessuno ha finora ipotizzato il movente del terrorismo.