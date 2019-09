Sorpresa a Mugnano, in cattedra c'è Salvatore Esposito: «Abbiate grandi sogni e perseguite obiettivi»

Venerdì 13 Settembre 2019, 15:28 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2019 21:18

Salvatore Esposito, la star di Gomorra, ha fatto tappa stamani a Mugnano, la sua città d’origine, per incontrare gli studenti della scuola Illuminato-Cirino. L’iniziativa, promossa dal dirigente scolastico Vincenzo Somma e dal Comune di Mugnano, si è svolta nel teatro comunale di via Cesare Pavese. L’attore, ormai di fama internazionale, ha raccontato ai ragazzi iscritti al terzo anno delle medie come sia riuscito a diventare un artista famoso partendo da una piccola realtà di provincia.«Perseguite obiettivi e abbiate grandi sogni - ha detto Esposito alle centinaia di giovanissimi seduti in sala - Mettete passione in quel che fate. Io ho avuto Gomorra e il rischio emulazione? Raccontiamo una realtà che già esiste, che tutti conoscono, personaggi negativi e perdenti».All'evento era presente il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro.