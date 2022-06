Snoop Dogg ha un rollatore personale di spinelli. E gli aumenta lo stipendio: ecco quanto guadagna

Snoop Dog aumenta lo stipendio al suo rollatore personale di canne: «C'è l'inflazione». Più di cinquantamila dollari all'anno per preparare sigarette alla marijuana. E' questo lo stipendio che il rapper americano versa al suo solerte dipendente, torvato dopo aver lanciato un bando di selezione.

Ci sono lavori particolari e altri a dir poco "stupefacenti". E' il caso del rollatore di canne (In gergo Blunt Roller) personale di Snoop Dop che ha visto il suo stipendio aumentare grazie alla generosità del rapper americano. Il cantante aveva aperto una selezione con dei requisiti ben precisi per coloro che ambivano al posto. Non solo la preparazione in sè ma anchecapire quale è il momento migliore per permettere al rapper di fumare.

A libro paga dal 2019, il blunt roller, secondo il quotidiano the Independent e il Los Angeles Times, ha visto il suo stipendio - che già ammontava a una cifra fra i 40mila e i 50mila dollari l'anno (da 38mila euro a oltre 47mila) - ad essere aumentato, senza però svelare la cifra precisa.

Tutta colpa dell'Inflazione come ha scritto Snoop in un tweet ma anche per il grande rispetto verso una figura professionale a cui tiene particolarmente.