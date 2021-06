Pregliasco: «Nessun problema con il vaccino se si fumano le canne»

Fabrizio Pregliasco ha ricevuto strane domande nel centro vaccinale nel quale è stato impegnato ieri e oggi ospite della trasmissione “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1 ha raccontato un episodio abbastanza singolare avvenuto nel centro vaccinale del gruppo San Donato, dove il virologo ha lavorato dalle 8 alle 20. Pregliasco ha segnalato alcune domande buffe, in particolare quella di due giovani che hanno chiesto al medico se fare consumo di canne è un problema per la vaccinazione. Alla domanda il virologo ha risposto: «Si può fare, ci si può vaccinare tranquillamente. Almeno questi due sono stati onesti...».

Baci solo a chi ha fatto le due dosi

C'è stato anche spazio durante la trasmissione per parlare della questione discoteche. Il virologo, interpellato sui rischi di una serata passata a ballare in un locale o baciare uno sconosciuto, ha affermato che: «E' come una roulette russa in entrambi i casi, e i baci si dovrebbero dare solo tra chi ha fatto entrambe le dosi del vaccino».