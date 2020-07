Sonia Bruganelli sbarca a Formentera per la vacanze. Ma i fan si arrabbiano

Sonia Bruganelli sbarca a Formentera per la vacanze: «Finalmente». Ma un dettaglio fa infuriare i fan: «Non è possibile». La moglie di Paolo Bonolis ha postato un selfie su Instagram per festeggiare l'inizio della sue vacanze alle Isole Baleari.

«Finalmente», commenta Sonia Bruganelli che come tutti gli anni è tornata a Formentera. Qualcosa, però, avrebbe fatto storcere il naso ai fan. «Forse dovevi privilegiare l'Italia quest'anno...», scrive una follower. E ancora: «Sarebbe stato decisamente più onorevole far le vacanze in casa nostra... Le critiche se le cerca. Comincio ad aver il dubbio che lo faccia di proposito... O sbaglio?».

Non è tutto. La moglie di Paolo Bonolis ha poi postato la foto del suo armadio a Formentera condiviso con il figlio Davide e anche in questo caso i follower hanno trovato qualcosa da ridire. «Ecco le scarpe firmate, era troppo tempo che non postava qualcosa di Chanel». E ancora: «Quest'anno potevi pubblicizzare la nostra bella Italia». Ma c'è anche chi la difende. «In Italia quest'anno prezzi esorbitanti, anch'io - scrive una utente - ho preferito venti giorni in Grecia». Al momento, Sonia Bruganelli non avrebbe ancora risposto ai fan. Staremo a vedere.

