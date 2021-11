Khaby Lame, influencer numero uno dei social in Italia, che ha superato per follower anche Chiara Ferragni, si è fatto contagiare, come altre milioni di persone, dalla serie evento Netflix Squid Game. Khaby, in un video pubblicato su Instagram, mette in scena una prova del sadico gioco ed ecco che, dopo aver superato tutte le prove, si trova davanti un imprevisto, il più duro, il più difficile: la guardia Zlatan Ibrahimovic.

APPROFONDIMENTI LA RICORRENZA Halloween: la caccia ai vestiti, i consigli del pediatra, i trucchi... NETFLIX Squid Game, il regista svela i segreti della serie: «Ero pieno... NETFLIX Squid Game, guadagno da record per Netflix. Una cifra impensabile