La Bcc aumenta lo stipendio a 700 donne dopo le battaglie sulla parità dei salari

Sono circa 700 le dipendenti della Bbc - volti noti e non - che hanno ottenuto negli ultimi tre anni un aumento dello stipendio dopo le recenti battaglie pubbliche di diverse giornaliste e star contro la diffusa disparità salariale di genere a scapito delle donne nella famosa emittente pubblica britannica. Lo ha scoperto il Guardian sulla base di un dato riservato che l'azienda è stata costretta a rivelare in seguito all'istanza avanzata nel nome della legge sulla libertà d'informazione da Caroline Barlow, ex impiegata e vincitrice d'una vertenza. Più di 80 donne hanno incassato l'aumento in seguito a transazioni legali formali, più di 600 attraverso accordi informali. L'accelerazione dell'iter per compensare dipendenti pagate meno, a sostanziale parità di lavoro svolto, rispetto a colleghi uomini è legato secondo il giornale anche all'avvento di un nuovo direttore generale, Tim Davie, appena subentrato a Tony Hall e impegnato ad attuare pesanti piani di ristrutturazione e tagli occupazionali annunciati da tempo - su pressione degli ultimi governi conservatori -, ma anche a dare un'immagine migliore sul dossier della parità fra sessi. Stando allo stesso Guardian, la 'nuovà Bbc si appresta a rendere del resto nota una lista aggiornata dei suoi vip più pagati, come è tenuta a fare ormai da qualche anno, in cui il gap appare in effetti restringersi: col record assoluto d'un 45% di donne. Un riequilibrio ottenuto peraltro in parte grazie all'aut aut posto a stelle maschili quali Chris Evans o Jeremy Vine, obbligati a scegliere se accettare di farsi ridurre i super compensi o emigrare altrove; e che comunque non impedisce di prevedere al primo posto pure nel 2020 un maschio, il popolare commentatore sportivo ed ex campione di calcio Gary Lineker.

Ultimo aggiornamento: 14:13

