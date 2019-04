Torte di compleanno sessiste: la catena di supermercati costretta a scusarsi

Venerdì 19 Aprile 2019, 16:43 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2019 18:03

Occhio al colore delle torte. Waitrose, una catena di supermercati britannici, è stata costretta a scusarsi e a difendersi dall'accusa di sessismo. La sua colpa è stata quella di aver offerto cupcakes rosa alle bambine e azzurre ai bambini. Una distinzione che non è stata gradita da una mamma, che ha manifestato il suo disappunto sul web. Queste etichette di genere sono state considerate offensive e in grado di inculcare idee e stereotipi sbagliati, come riporta il Telegraph La protesta ha spinto anche a rivoluzionare il sito web, che in precedenza mostrava per le ragazze torte di compleanno con unicorni, fate e stelline e per i ragazzi decorazioni con autopompe e palloni da calcio. La catena britannica ha rimosso la pagina diffondendo una nota di scuse: «Ci scusiamo sinceramente se abbiamo causato offesa, non avremmo mai voluto farlo. Le nostre torte sono alla portata di tutti e abbiamo cambiato il nostro sito web per chiarirlo».La donna che ha scatenato l'indignazione, Louise Dillon, ha detto di aver protestato perché temeva che un tale marketing sarebbe stato dannoso per i suoi figli: «Penso che sia così importante che i bambini siano incoraggiati ad avere ciò che vogliono, sembra una follia che gli unicorni siano per le ragazze e il calcio sia per i ragazzi. Insegnare ai nostri figli che le cose che amano non sono fatte apposta per loro non è giusto. Ho due figli e voglio che possano inseguire i loro sogni e avere la possibilità di coltivare più interessi».Non è la prima volta che Waitrose scatena le polemiche. La scorsa settimana è finita nel mirino per dolci di Pasqua "razzisti". I clienti si erano lamentati perché quelli marrone scuro erano etichettati come "brutti", "birichini", "croccanti". «Ci scusiamo sinceramente se abbiamo offeso qualcuno, non avremmo mai voluto farlo, i nostri dolci sono fatti per tutti», la replica di Waitrose.