Totti compie 45 anni, il gesto di Ilary Blasi su Instagram preoccupa i fan: «Si sono lasciati...». Oggi, 27 settembre, l'ex capitano della Roma compie 45 anni. Un compleanno importante da festeggiare con le persone del cuore. Come ha riportato Leggo, puntuali sono arrivati gli auguri del club sui social: «Buon compleanno Francesco». Con due cuori giallo e rosso e la corona (dell'ottavo re).

APPROFONDIMENTI CAMPIONISSIMO Totti gioca in spiaggia a Sabaudia con il figlio Christian, fisico da... SU INSTAGRAM Ilary Blasi in splendida forma in bikini a Sabaudia, lo scatto sui... CAMBIAMENTI Star in the Star, è bufera sul nuovo programma di Ilary Blasi:...

Ma qualcosa ha fatto preoccupare i fan. Ilary Blasi, moglie di Totti, non ha condiviso nulla sui social. Neanche un piccola dedica per il marito con cui condivide la vita da vent'anni e con il quale ha tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Non è tutto. Neanche l'ex capitano ha postato nulla sul suo account. Tanto è bastato per far entrare in allarme i fan della coppia Totti-Blasi.

«Sono in crisi? Come mai non postano nulla proprio oggi...», scrivono alcuni utenti sui social. E ancora: «Non postano nulla da agosto, non si saranno lasciati?». E c'è chi ipotizza: «Ilary non posta niente dopo la querelle sul suo Star in the Star». Che la coppia sia davvero in crisi o si tratta solo di un "silenzio stampa"? Staremo a vedere.