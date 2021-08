Totti gioca in spiaggia a Sabaudia con il figlio Christian, fisico da urlo a 45 anni (e fan in visibilio)

Beati i fortunati bagnanti di Sabaudia che, nella insopportabile calura estiva, possono assistere allo spettacolo di veder giocare Mr. Totti in spiaggia. «Che meraviglia!», «e quanto è in forma», commentano le signore che poco sanno di Var e fuorigioco ma sono espertissime nel giudicare una tartaruga scolpita a 45 anni.

Francesco, il per sempre capitano della Roma, tira, smarca, ride e si diverte come fosse un bambino che ha organizzato una partitella sulla sabbia. E con lui c'è un altro Totti più giovane, il figlio Christian, mentre Chanel, la bimba più piccola, assiste alla sfida familiare divertita.

Ed è proprio Totti che sembra aver fatto un patto con il diavolo (ma i calciatori quando smettono non dovevano ingrassare?) a postare l'immagine di lui in costume che calcia il pallone con quel suo tiro inconfondibile: «Ogni favola è un gioco....», il sottofondo della canzone di Bennato. E i social vanno in visibilio: «Il calciatore più forte della storia. L’uomo più bello del mondo. L’uomo della mia vita», scrive Clarissa su Twitter. «Ma che te voi commentà?», replica Paolo. Effettivamente Totti lascia come al solito senza parole.