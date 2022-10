Sconfigge tumore al seno dopo 22 mesi di chemio, va a vivere da sola per la prima volta

Sconfigge il tumore al seno dopo 22 mesi di chemio, ora è pronta ad andare a vivere da sola. «Sono così felice, nervosa ed emozionata! Compirò 35 anni a novembre». La donna ha scelto di condividere la sua storia su Reddit. Le era stato diagnosticato a 31 anni il cancro. Poi ha dovuto passare attraverso 22 mesi di chemio e diversi interventi chirurgici. «Sono ancora viva!», ha commentato nel post. «Sto finalmente andando a vivere da sola per la prima volta e sto cercando un nuovo lavoro. Sono molto nervosa all'idea di tornare a essere un membro attivo della società, ma sono anche eccitata e felice. Auguratemi buona fortuna!».

Tumore al seno, quanto è diffuso in Italia

Secondo i dati riportati nel report I numeri del cancro in Italia 2020 a cura tra gli altri dell’Associazione italiana registri tumori (AIRTUM) e l’Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), il tumore della mammella resta la neoplasia più frequente in Italia. Con 54.976 nuove diagnosi in un anno, questo tumore rappresenta infatti il 30,3 per cento di tutti i tumori che colpiscono le donne e il 14,6 per cento di tutti i tumori diagnosticati in Italia. Tuttavia, se l’incidenza (numero di nuovi casi) è in leggera crescita soprattutto nelle donne più giovani, la mortalità è in diminuzione (una riduzione del 6 per cento nel 2020 rispetto al 2015), pur rimanendo questa malattia la prima causa di morte per tumore nelle donne.