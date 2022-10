Tumore dell'utero, i prodotti per lisciare i capelli raddoppiano il rischio: la ricerca Usa

Le donne che usano prodotti per lisciare i capelli potrebbero essere più esposte a sviluppare il tumore dell'utero. È l'allarme che arriva da uno studio coordinato dal National Institute of Environmental Health Sciences americano e pubblicato sul Journal of the National Cancer Institute.

«È stato ipotizzato che i composti estrogenici sintetici, come gli interferenti endocrini, possano contribuire al rischio di cancro uterino», scrivono i ricercatori. Da qui l'attenzione per alcuni prodotti per capelli, che potrebbero rappresentare «una delle modalità di esposizione dominante agli interferenti endocrini», spiegano. La frequenza del cancro dell'utero è aumentata costantemente negli ultimi due decenni.

Lo studio

Lo studio ha coinvolto quasi 35 mila donne tra i 35 e i 74 anni, già incluse in un progetto di ricerca (Sister Study) iniziata nel 2003. Nel corso di questo periodo, 378 si sono ammalate di cancro all'utero. Tuttavia, tra quante avevano usato prodotti liscianti per capelli nel precedente anno il rischio di sviluppare la neoplasia è risultato dell'80% più alto rispetto a chi non ne aveva fatto uso per niente.

Il rischio di tumore raddoppia per chi usa prodotti liscianti per capelli

Il rischio era ancora più alto nelle utilizzatrici frequenti, vale a dire quante ricorrevano ai prodotti liscianti in media 4 volte all'anno: in tal caso le probabilità di sviluppare il cancro erano 2,55 volte più alte rispetto a chi non faceva uso dei prodotti. «Abbiamo stimato che, entro i 70 anni, sviluppa il cancro uterino l'1,64% delle donne che non hanno mai usato liscianti per capelli; ma per chi ne fa un uso frequente, il rischio sale al 4,05%», ha affermato la coordinatrice dello studio Alexandra White. «Questo raddoppio è preoccupante. Tuttavia, è importante contestualizzare queste informazioni: il cancro dell'utero è un tipo di cancro relativamente raro», conclude White.

