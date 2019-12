Uccio De Santis, auto ribaltata e fratture: il comico era atteso in piazza per la festa di Capodanno

​Paura per Uccio De Santis, che era a bordo di un'auto che si è ribaltata dopo un incidente stradale: fratture e ricovero in ospedale per il comico che era atteso in piazza Teatro a Trani per la festa di Capodanno. L'incidente stradale che ha visto coinvolto il comico è avvenuto non lontano dallo stadio San Nicola a Bari. Nell'auto con il c comico c'erano anche altre persone, ma nessuno, secondo le prime informazioni, ha riportato gravi conseguenze. Per Uccio De Santis, secondo alcune fonti ospedaliere, alcune fratture, tra cui una alla spalla.

Ultimo aggiornamento: 20:36

