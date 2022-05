Shevchenko, dal calcio alle armi per la sua Ucraina: «Ho pensato tante volte di andare a combattere»

Andriy Shevchenko ha un rapporto viscerale con la sua terra. E sebbene per oltre dieci anni il suo lavoro di calciatore, prima, e di allenatore, poi, lo abbia portato lontano da casa, le sue radici sono in Ucraina. L'ex stella del Milan e pallone d'oro è stato uno dei primi a mostrare la sua vicinanza al suo, dopo la notizia dell'invasione russa. E, adesso, ha sorpreso tutti dichiarando in televisione: «Ho pensato tante volte di andare a combattere».

APPROFONDIMENTI COME STA? «Putin malato, i tre segni che indicano la malattia»: dal... LA TESTIMONIANZA «Spari sulla nostra auto durante evacuazione da Mariupol, hanno...

Leggi anche > Mondiali in Qatar, l'Italia torna a sperare? La Fifa accoglie il ricorso del Cile e indaga sul caso Castillo

«Ci ho pensato tante volte, ma probabilmente non era la soluzione migliore. La soluzione migliore è usare le mie connessioni, iniziare a parlare della guerra, contribuire con aiuti umanitari, aiutare i rifugiati, creare i programmi (di sostegno) e parlare con le organizzazioni caritatevoli. Ed è quello che ho fatto negli ultimi due mesi». Queste le parole di Andriy Sehvchenko in un'intervista a Ladbible Tv.

Lex calciatore ucraino del Milan e allenatore della nazionale del suo Paese, ma anche più recentemente del Genoa, non si dà pace per la guerra scoppiata in Ucraina. E sta cercando di contribuire a modo suo.