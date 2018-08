Una bambina di tre anni ha un coefficiente intellettuale maggiore di quello di Einstein

Martedì 21 Agosto 2018, 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una bambina di tre anni ha un coefficiente intellettuale superiore a quello di Albert Einstein, il fisico tedesco che sviluppò la teoria della relatività, come informa la catena Swns.Ophelia Morgan-Dew, della località di Ross-on-Wye, nel Regno Unito, ha cominciato a pronunciare le prime parole a 8 mesi e poco dopo a riconoscere i colori, i numeri e le lettere dell'alfabeto.Inoltre, Ophelia è in grado di ricordare avvenimenti che le sono successi prima che compisse un anno di età, mentre generalmente le persone tendono a ricordare degli avvenimenti vissuti intorno ai tre anni.Nel riconoscere le straordinarie capacità della piccola, la mamma ha condotto la bambina da una specialista che ha individuato un coefficiente intellettuale di 171 punti, 11 in più di Einstein.«Le piace leggere libri con me e con suo padre, ed è affascinata dai numeri, dalle lettere e dal computer», ha raccontato la mamma, Natalie Morgan-Dew. Alla bambina, però, «piace anche giocare con i suoi cugini e andare al parco», ha aggiunto la donna.