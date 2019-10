Madre riabbraccia dopo 29 anni la figlia che credeva morta ma intanto lei è diventata un uomo

Sabato 19 Ottobre 2019, 14:12 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2019 14:23

Una donna residente nella città di Los Banos, California, ha ritrovato sua figlia 29 anni dopo il parto, secondo quanto raccontato da KMPH-TV.Tina Bejarano diede alla luce sua figlia Kristin quando aveva 17 anni, ma la madre ai tempi le raccontò che la bambina era morta pochi minuti dopo il parto. Dopo quella maternità la donna ha avuto altri cinque figli, ma non ha mai smesso di pensare a quella prima creatura.Lo scorso anno, una delle sue figlie le ha suggerito di sottoporsi a un test del DNA, e poco dopo ha ricevuto un messaggio elettronico dalla quella figlia che credeva morta, e che, invece, viveva nel New Jersey era sposato e con un figlio e nel tempo aveva scelto di diventare un uomo. «Penso che dobbiamo parlare, [il test] dice che siamo parenti e dice che sei mia madre», ha scritto l'uomo alla Bejarano.«Non mi interessa. Non mi interessa se ha cambiato genere o no. Non mi interessa. È mio figlio», ha raccontato la donna, specificando che da quel giorno sono in contatto e hanno in programma di incontrarsi di persona a novembre.Il marito di Bejarano, Eric Gardere, ha detto che lo considera suo figlio anche se non è suo padre biologico. La donna e suo marito sperano che la loro storia incoraggi altre famiglie separate a non arrendersi nella ricerca dei loro cari.