Valentina Ferragni, un anno fa la preoccupante scoperta al seno: «Per fortuna ho imparato l'autopalpazione»

Valentina Ferragni ricorda l'importanza della prevenzione. L'influencer è sempre molto attenta quando si tratta di prendersi cura del proprio corpo, non solo dal punto di vista estetico, ma anche per quanto riguarda la salute.

Valentina Ferragni, un anno fa la preoccupante scoperta al seno: «Per fortuna ho imparato autopalpazione»

La sorella di Chiara Ferragni si è recata oggi dal medico per eseguire una mammografia e, come spesso accade, ha voluto lanciare un messaggio importante a tutte le donne a partire dal racconto della propria esperienza personale.

«Oggi come ogni sei mesi faccio uno screening mammario perché ho scoperto di avere un seno fibroadenomo e con molte cisti ed è fondamentale farmi vedere per controllare che i fibroadenomi e le cisti non si siano ingrossati» ha scritto Valentina in una storia su Instagram. «Me ne sono accorta perché circa un anno e mezzo fa ho sentito una pallina sotto al seno e avendo imparato a fare l'autopalpazione ho sentito questa cosa "strana" e sono andata subito dal medico».

La visita è stata fondamentale per escludere la presenza di patologie più gravi e monitorare la situazione. Per questo Valentina conclude il suo messaggio facendo appello affinché tutte le donne di età adulta imparino a effettuare l'autopalpazione e facciano prevenzione. «Se sentite qualcosa di strano, se vi notate strane, diverse, andate subito dal medico».