Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo rivela: «Sono ricaduta nel baratro, papà mi ha detto di correre da lui»

Lunedì 26 Agosto 2019, 20:21 - Ultimo aggiornamento: 26-08-2019 21:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La lotta contro i demoni all'interno della nostra testa può essere lunga e dura, ma è possibile combatterla se al nostro fianco ci sono le persone più care. Ne sa qualcosa Veronica Satti , che ha raccontato di essere stata di nuovo vittima dell', ma di essere pronta a combattere il suo male grazie anche all'aiuto del suo papà ritrovato, Bobby Solo La figlia del cantante, già concorrente del Grande Fratello 15, proprio grazie al reality aveva potuto finalmente riconciliarsi col papà. Come riportano Fanpage e TvZap,ha ammesso di essere ricaduta nel tunnel dell', ma anche di aver trovato un altro alleato accanto a lei: oltre alla mamma e ai nonni, questa volta, c'è anche, il papà ritrovato dopo anni di gelo e silenzio.«In quest’ultimo periodo sono caduta nuovamente nel baratro, ho avuto nuovamente quelle mie condotte autolesive e mio papà mi ha detto subito di correre da lui. Devo ringraziarlo di cuore perché se adesso sto meglio è grazie a lui, alla compagna Tracy e a mio fratello Ryan» - ha spiegato- «Tutto il dolore del passato non era solo dovuto alla mancanza paterna, e anche se fosse lui così si è davvero riscattato e si è preso cura di me in tutto e per tutto. Ho capito che non si finisce mai di essere autolesionisti, e probabilmente ogni giorno dovrò farci i conti, ma oggi oltre alla mia mamma e ai miei nonni che mi sono sempre stati vicini c’è anche mio papà e la sua famiglia, e questa è la mia vittoria più grande».