Vicky, 86 vip all'asta per aiutare la bambina che rischia di diventare cieca: da Chiara Ferragni a Paolo Maldini

Solidarietà da parte di vip come Chiara Ferragni e Paolo Maldini a Vicky, la bambina di 7 anni che rischia la cecità. Dalla moda allo sport, sono tanti i personaggi che hanno scelto di collaborare all'asta online per aiutare la bambina a sconfiggere la malattia. All’Eyes on The Future Virtual Gala, l'evento organizzato per giovedì alle 21 ci saranno 86 premi in palio. Ci si potrà aggiudicare un’ora di pattinaggio con Carolina Kostner; un’immersione con il campione di apnea Mike Maric, le sneakers disegnate e firmate da Chiara Ferragni, il pallone del Milan autografato da Paolo Maldini.

APPROFONDIMENTI LA SOLIDARIETÀ Unicredit mette all'asta tre dipinti antichi per finanziare le... LA SOLIDARIETÀ Immobile, asta benefica con le maglie per il Pibe: il ricavato a due... IL FENOMENO WEB Tutti pazzi per le magliette, l'Amazon del calcio è a Nola

La piccola è affetta da amaurosi congenita di Leber, una malattia genetica rarissima che colpisce due bambini ogni 100mila causando la cecità. L'asta servirà a finanziare la ricerca e a combattere queste conseguenze. All'asta ci sono anche nove buche con il coach Alberto Binaghi, una giornata con lo sciatore nautico paralimpico Daniele Cassioli, la maglietta di Gigi Buffon, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo.

«Li ho contattati uno a uno raccontando loro la storia dell’asta che volevo organizzare. Un po’ per caso, un po’ per conoscenze comuni, alla fine ce l’ho fatta», racconta al Corriere della Sera Silvia Cerolini, mamma di Vicky. In tanti le hanno detto sì. L'asta con i suoi premi è già consultabile sul sito www.eyesonthefuture-milano.com. Eyes on The Future Virtual Gala è stato organizzato in partnership con Fondazione Mediolanum e Retina Italia Onlus dopo l'evento inglese del 2018 patrocinato dalla contessa di Wessex Sophie. «In tre anni sono stati raccoli 650mila euro e più di 400mila investiti in ricerca. La cura non c'è ancora - conclude -, ma la ricerca fa passi da gigante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA