Vittorio Sgarbi, il messaggio a Giuliano Ferrara: «Forza elefantino rialzati, ho voglia di litigare»

Vittorio Sgarbi ha inviato un messaggio a Giuliano Ferrara, ricoverato in Toscana dopo un infarto. Il critico d'arte, e deputato, ha voluto condividere sui propri profili social la foto di un "Elefantino" e queste parole: «Forza elefantino, rialzati. Ho tanta voglia di litigare». Parole dolci anche per il combattivo Sgarbi, protagonista insieme a Ferrara di una celebre lite - appunto - in tv. Parliamo del programma "L'Istruttoria" in onda su Mediaset e condotto proprio da Giuliano Ferrara. Più di 30 anni fa, Sgarbi e D’Agostino si scontrarono in diretta. Il primo lanciando acqua all'opinionista e quest'ultimo rispondendo con uno schiaffo in faccia al "nemico". Anni dopo i due si chiarirono.

