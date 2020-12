«Assisitenti di volo usino pannolini per evitari contagi nei bagni»: la direttiva anti-Covid dell'aviazione civile cinese

Per limitare i casi di contagio di Sars-Cov-2 a bordo di un aereo è bene che gli assistenti di volo non vadano in bagno e che, dunque, durante le tratte di servizio, indossino pannolini. È questo il contenuto delle nuove linee guida per l'industria aerea della Caac, l'amministrazione dell'aviazione civile cinese.

APPROFONDIMENTI L'IPOTESI Covid, la Cina ora lancia accuse. Global Times: «Virus prima in... CINA Covid Cina, padre vende figlio neonato per 18 milla dollari:...

Il documento, riferisce la Cnn, è dedicato alla prevenzione e al controllo delle epidemie per le compagnie aeree, e offre consigli sulle pratiche igieniche da seguire sugli aerei e negli aeroporti.

Covid, la Cina ora lancia accuse. Global Times: «Virus prima in Italia che a Wuhan»

"Si raccomanda che i membri dell'equipaggio di cabina indossino pannolini usa e getta ed evitino di usare i gabinetti, salvo circostanze speciali, per evitare rischi di infezione", si legge in uno dei passaggi delle linee guida.

Proprio i gabinetti degli aerei sono tra quelli a maggior rischio di infezione. L'emittente tv statunitense ricorda il caso di una donna che, in viaggio dall'Italia alla Corea del Sud, aveva contratto il virus Sars-Cov-2 durante il viaggio proprio nel bagno, quando si era tolta la mascherina Ffp2 che aveva sul viso.

Ultimo aggiornamento: 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA