Cozze con biotossine, due lotti ritirati dal ministero della Salute per rischio chimico

Ritirati dal ministero della Salute alcuni lotti di cozze per la presenza di biotossine oltre i limiti di legge. A rischio, di tipo chimico, secondo il ministero, le retine da 5 chili prodotte dalla società agricola Angelo Mancini raccolte in data 17 e 18 agosto. Stesso discorso per le retine da 5, 10 e 20 chili prodotti dall'Ittica allevamenti Ca' Pellestrina. L'avvertenza è di non consumare i mitili anche se cotti.

Ultimo aggiornamento: 11:25

