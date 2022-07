«Gusto Italia» arriva in Basilicata: dal 21 al 24 luglio tappa a Metaponto

Raggiungerà la Basilicata la fiera dell’enogastronomia, dell’artigianato e del turismo, da giovedì 21 a domenica 24 luglio. Seconda tappa del tour estivo 2022 che animerà il lungomare di Metaponto, tutti i giorni, dalle ore 17 alle ore 24. «Gusto Italia» è un progetto dell’Associazione Italia Eventi, presieduta da Giuseppe Lupo, gode del patrocinio dell’Unione Nazionale Organizzatori Eventi, della Pro Loco Unpli Basilicata, della Pro Loco di Bernalda e di Metaponto ed è realizzata grazie alla disponibilità dell’Associazione operatori turistici di Metaponto e del Comune di Bernalda, del sindaco Domenico Raffaele Tataranno, dell’assessore Rocchelia Scarcella e del consigliere Giancarlo Sortiero. «Siamo davvero entusiasti di essere presenti a Metaponto per la prima volta. I comuni che aderiscono al progetto ed alla filosofia di Gusto Italia continuano a crescere e questo ci suggerisce che siamo sulla strada giusta. Saremo sulla costa della provincia di Matera, un luogo ricco di storia oltre che Bandiera Blu 2022», spiega Giuseppe Lupo.

«Con grande piacere accogliamo «Gusto Italia» a Metaponto, sicuri che sarà soltanto l’inizio di un importante percorso insieme in nome delle produzioni Made in Italy», sottolinea l’assessore alle attività produttive e al turismo Rocchelia Scarcella. Fondata dai coloni greci nella seconda metà del VII secolo a.C., Metaponto divenne velocemente una delle città più importanti della Magna Grecia. Un territorio molto fertile con accesso al mare che, ancora oggi, rappresenta la sua centralità attraverso la preziosa testimonianza dell’Area Archeologica. Gusto Italia, progetto di valorizzazione del Made in Italy e delle eccellenze dell’agroalimentare, continua ad unire il buono e il bello sostenendo le produzioni.