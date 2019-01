Idee per trascorrere il fine settimana a spasso con la famiglia

Giovedì 31 Gennaio 2019, 18:39

Un fine settimana ricco di eventi e iniziative per la famiglia, ecco alcune idee.Sabato pomeriggio, dalle ore 16 alle 18, presso lo spazio di lettura Liberi per Crescere, nel palazzetto Urban in via Concezione a Montecalvario 26, Napoli, si parlerà con i bimbi delle “Quattro emozioni: felicità, paura, rabbia, tristezza”. Si tratta di un laboratorio gratuito di lettura, in cui gli esperti in materia troveranno il giusto modo di spiegare e far comprendere ai piccoli le quattro emozioni, che spesso sembrano essere di difficile gestione, o semplicemente confuse con altri comportamenti. Informazioni al numero 3938866614.Sabato 2 febbraio si festeggia la “Giornata Mondiale delle Zone Umide”, e la Città della Scienza coglie l’occasione per proporre l’evento “Specchi d’acqua, riflessi di vita”. Saranno ospitati alcuni ricercatori dell’ASOIM (Associazione Studi Ornitologi italia meridionale) con i quali, attraverso laboratori e dimostrazioni scientifiche, si comprenderà meglio dell’importanza delle zone umide. Si scoprirà insieme cosa sono le zone umide, dove si trovano sul nostro pianeta, perché sono così importanti, qual è il loro ruolo eco sistemico e quali le principali minacce. Gli appuntamenti con i laboratori sono per sabato, alle ore 12.30, e domenica alle ore 11, 12.15 e 16.15, con partenza dall’ingresso Corporea, al piano terra. È consigliata la prenotazione al contact center 081 7352220, o scrivendo a contact@cittadellascienza.it.Questa domenica, alle ore 17.30 e alle 19, “MAVesuvius: i personaggi dell’antica Roma prendono vita”, al MAV. Le nuove sale e le nuove installazioni del museo archeologico virtuale di Ercolano prendono vita: un viaggio fra passato e futuro, fra virtuale e reale. Si tratta di uno spettacolo itinerante, messo in scena da Karma Arte Cultura Teatro, che condurrà ad un viaggio (virtuale) nel passato alla scoperta delle meraviglie delle antiche Ercolano e Pompei. Il virtuale farà da cornice al reale: accompagnati dalla Dea Ebe, si incontrerà Plinio il giovane, un gladiatore, L’imperatore Tito, Pisone e una lupa. Una visita spettacolo interattiva che unisce la scoperta di un luogo meraviglioso all’interazione drammatizzata. Il contributo di partecipazione è di 15 euro, comprensivo di biglietto al MAV, la prenotazione è obbligatoria inviando un sms/whatsapp al 3427329719 o inviando un’email a spettacoli@karmacultura.it.Domani mattina alle 10, e sabato alle ore 11, al Teatro dei Piccoli (Mostra D’Oltremare, ingresso di via Terracina 197), in scena Pescatori di stelle. “Questa è la storia di un tempo, un tempo molto tempo fa. Un tempo in cui nell’universo c’era una certa confusione. Un tempo in cui Giove era il dio del cielo, Nettuno il dio del mare. Ma in quel tempo, a volte, il mare si rifletteva nel cielo. E il cielo nel mare. I pesci, saltavano per sbaglio nel cielo… diventando stelle. Le stelle cadevano nel mare… per trasformarsi in stelle marine. Per non parlare dei cavalli… cavallucci marini… costellazioni di cavalli alati”. Lo spettacolo è adatto ai bambini dai 4 ai 9 anni, il biglietto ha un costo di 8 euro, info e prenotazioni telefonando allo 081 0330619.Domenica dalle ore 10 alle 15, le famiglie con bimbi potranno trascorrere la giornata all’Ippodromo di Agnano. Il parco è sempre attrezzato per l’intrattenimento di tutta la famiglia. L’Ippodromo di Agnano si trova in via Raffaele Ruggiero, a Napoli.Domenica mattina, dalle 10.30 alle 13, si potrà partecipare alla visita guidata “I Giardini Di Babuk, un viaggio nel ventre di Napoli”. Con appuntamento alla Caserma Garibaldi in via Foria, si partirà in passeggiata fino al giardino voluto dalla famiglia dei Caracciolo del Sole; il giardino prende il nome dal gatto Babuk che, insieme ai tantissimi felini ancora oggi padroni dello spazio, viveva tra la fitta vegetazione e la bellezza della natura.Tra gli ambienti più emozionanti, c’è sicuramente l’ipogeo, una cavità naturale posta al di sotto del giardino, composto da quattro caverne collegate da cunicoli, con un lato di lunghezza pari a circa 8 metri. Ben leggibile lungo il perimetro è il caratteristico pulvino, che impediva l’accumulo di limo nell’intersezione tra pareti e fondo e che segna la successiva funzione dell’ipogeo a cisterna utilizzata dagli abitanti dell’edificio per rifornirsi d’acqua. L’altezza interna, pari a circa 14 metri, e le tracce di sedimentazione presenti sulle pareti fanno pensare che la cisterna fosse in grado di contenere almeno 640.000 litri. Un viaggio una suggestiva dimora storica, che non mancherà di svelare storie e leggende, confermate dai graffiti rinvenuti nell’ipogeo.Per partecipare bisognerà telefonare al 3404778572.Sabato mattina, per chi avesse voglia di sporcarsi le mani e immergersi nella natura, potrà partecipare a “Orti di gruppo - per imparare a coltivarsi”, alle 10.30 presso i Giardini del Gauro a Pozzuoli. I giardini del Gauro sono 11 orti urbani da 100mq ognuno, che si estendono alle pendici del vulcano Gauro, un luogo considerato sacro dai Romani per la fertilità dei suoi terreni, alle falde di una collina vasta e fresca situata a Pozzuoli, dove poter coltivare verdure biologiche di fronte ai monti del Matese. “Coltiviamo insieme e condividiamo raccolto ed emozioni”, promettono gli organizzatori. L’appuntamento è ogni sabato mattina, ore 10:30-12:30. Info e prenotazioni: 3472960414Domenica mattina dalle 9.30, “Porte aperte a Pietrarsa”. Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, a Portici, si aprono i cancelli al prezzo speciale di 2 euro; lo storico museo con la sua collezione unica in Europa di locomotive e carrozze storiche, dove è custodita una parte importante della storia dello sviluppo italiano. Informazioni scrivendo a museopietrarsa@fondazionefs.it, o telefonando allo 081472003.Ogni weekend alla mostra “Dinosauri in Carne e Ossa”, presso la riserva naturale Oasi WWF - Cratere degli Astroni di Napoli, si organizzano due eventi e visite guidate: Sauronotte Kids (ogni sabato alle ore 15:30), e Dinotour Kids (ogni domenica alle 10:30). Un’avventura tra i dinosauri nella suggestiva atmosfera notturna del Cratere degli Astroni di Napoli. Un esperto esploratore guiderà alla scoperta di un mondo tra i boschi, alla sola luce delle torce, in un emozionante viaggio alla ricerca dei dinosauri e degli altri animali preistorici, in cui potrai udire i loro versi e i rumori della natura. Tutti i bambini saranno dei paleontologi in erba, coinvolti nello studio dei dinosauri in modo e avvincente. I visitatori saranno guidati tra le creature che abitarono il nostro pianeta in un remotissimo passato, riprodotte a grandezza naturale e immerse nella Riserva naturale Cratere degli Astroni di Napoli. Gli eventi sono solo su prenotazione: dinosauri@wwfoasi.it - 0815883720. www.dinosauricarneossa.it/napoli