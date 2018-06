La Coca Cola diventa trasparente: arriva la versione «clear» della bevanda più nota al mondo

Giovedì 7 Giugno 2018, 16:49 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 16:49

Sembra acqua, ma è Coca Cola. Tutto vero in Giappone, dove è in distribuzione una delle più celebri bevande al mondo versione trasparente.Ecco come nel sol levante arriva la Coca-Cola Clear, quasi una risposta dopo vent'anni alla Crystal Pepsi. Si tratta di un tipo di Coca senza coloranti e con zero calorie. Una ricetta complessa che si avvale di succo di limone. La data ufficiale di lancio della versione Clear è prevista per l’11 di giugno.