Dormire dentro il Louvre? Sarà possibile: basta prenotare in tempo

Domenica 7 Aprile 2019, 16:38 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2019 16:42

Notte al museo? Sì, si può. E il museo in questione è il Louvre di Parigi. Per celebrare i 30 anni della piramide simbolo di uno dei luoghi più importanti della cultura mondiale, ilin collaborazione con Airbnb darà l'opportunità ai più fortunati di dormire accanto... a Monna Lisa.Per partecipare al concorso basterà iscriversi al sito dientro le 23:59 del 12 aprile. I più fortunati potranno vincere un pernottamento il 30 aprile in un alloggio creato appositamente dentro il Louvre. Un'idea che permetterà ai vincitori (due persone in tutto) di provare cosa succede all'interno del museo dopo lo spegnimento delle luci. I vincitori prenderanno parte a un tour privato, seguito da un aperitivo e da una cena tra i capolavori come la Gioconda e la Venere di Milo. Inoltre, si legge nella nota ufficiale, ci sarà «un concerto acustico negli opulenti appartamenti di Napoleone II». I vincitori dormiranno in una camera da letto sotto la famosa piramide di vetro del Louvre.