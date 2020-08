Sesso sullo scoglio più alto e in pieno giorno: i bagnanti li riprendono col cellulare, il video diventa virale

Non possono aver pensato che non sarebbero stati notati, visto l'affollato periodo agostano, l'orario scelto e il posto: lo scoglio denominato “La Sfinge”, a Torre Sant'Andrea, marina di Melendugno, in provincia di Lecce. Così per una coppia la passione più cocente e inarrestabile si è sfogata in pubblico, in pieno giorno, davanti a centinaia di persone, alcune delle quali hanno scelto di riprendere la scena con il cellulare e mandarla in rete: il video è diventato virale in poche ore, anche se resta ignota l'identità dei due amanti.

Si tratta del terzo episodio di questa singolare estate salentina: il primo è avvenuto alla discoteca Riobo, proprio vicino alla scritta luminosa che campeggia sopra la pista da ballo. Il secondo a Gallipoli, già teatro di accoppiamenti sfrontati e disinibiti.

