Smart Working alle Canarie: la guida per lavorare nel nuovo paradiso dei nomadi digitali

Nel 2021 basta una buona connessione internet per lavorare in smart working dai più svariati posti del mondo. Il lavoro agile rappresenta di certo una delle poche conseguenze positive del Covid-19. Questo fenomeno è in continua crescita dati i promettenti risultati che si possono ottenere in termini di efficienza ed efficacia lavorativa.

APPROFONDIMENTI LAVORARE VIAGGIANDO Lo smart working si fa mobile: il futuristico furgone-ufficio di... HOME Remote Working: arte, natura e cultura per lavorare al meglio DL RIAPERTURE Smart working, fino a quando si potrà lavorare da casa? Le...

Una connessione veloce e non solo

I giovani lavoratori, sempre di più, cercano mete strategiche dove poter recarsi per fare smart working. Secondo uno studio la meta più gettonata dagli italiani sono proprio le Canarie. Date le severe restrizioni verso i paesi extra-EU, l’arcipelago spagnolo sta vivendo una seconda giovinezza visto che rappresenta una delle destinazioni più calde da raggiungere in Europa in breve tempo.

Alle Canarie negli ultimi anni la comunità italiana nelle isole è aumentata del 108% raggiungendo circa un totale di 61’000 residenti. La maggior parte di questi si è concentrata nelle isole di Tenerife e Gran Canaria, seguite da Lanzarote e Fuerteventura.

Remote Working: arte, natura e cultura per lavorare al meglio

D'altronde, la ricchezza dell'arcipelago spagnolo si potrebbe racchiudere in queste poche parole: clima, natura, cibo, costo della vita e attività all'aria aperta. Meta turistica per eccellenza, le Canarie offrono tutto ciò di cui si possa avere bisogno. Serenità, benessere, divertimenti ma soprattutto una buonissima connessione internet grazie alla recente ultimazione della fibra ottica ad alta velocità.

Infatti, il Ministero dell'Industria, dell'Energia e del Turismo hanno stanziato un totale di circa due milioni di euro per il programma “Hotel Network”. Tale servizio ha come obiettivo quello di fornire ai cosiddetti “nomadi digitali” un facile e solido accesso a internet, grazie a diversi miglioramenti al servizio wi-fi nel settore alberghiero locale.

Smart working, fino a quando si potrà lavorare da casa? Le nuove date dopo il decreto Riaperture

Internet e servizi telefonici nelle isole

Per quanto riguarda la connessione a Internet da mobile, trovandosi in Europa, all'interno dell'arcipelago si può usufruire dello stesso piano tariffario che usiamo in Italia.

Infatti, grazie al Roaming like at Home, il pacchetto di normative emesso dall'Unione Europea che regolamenta il roaming tra Paesi appartenenti all'Unione, ci è possibile navigare su internet, effettuare chiamate e inviare SMS senza alcun costo aggiuntivo; da controllare solo le eventuali limitazioni alle vostre offerte a seconda dell'operatore in uso.

Le due isole maggiori (Tenerife e Gran Canaria) offrono una connessione super-veloce, adatta a chi consuma molti dati giornalmente, grazie a operatori con offerte in grado di raggiungere i 300 Mbps in download o i 200 Mbps simmetrici.

Una delle principali compagnie telefoniche operanti nelle isole è Orange (insieme a Movistar) che fornisce servizi dove arriva la fibra ottica fino a 1 Giga. In alternativa, potete affidarvi ad una e-sim spagnola, niente di meno che una sim virtuale ricaricabile.

Sarà come avere un telefono dual-sim e una compagnia telefonica che offre questo servizio è Yoigo: basterà recarsi in uno dei suoi centri per ottenere in pochi minuti l'apposita sim.

Normative Covid e Assicurazioni di viaggio

Per quanto riguarda le normative relative al Covid-19, è necessario compilare un modulo online (48 ore prima della partenza) attraverso la piattaforma "Spain Travel Health". Una volta dentro il portale, bisognerà rispondere ad alcune semplici domande per ottenere un QR Code da presentare all aeroporto prima dell'imbarco.

Nuovo decreto Covid, verso proroga stato d'emergenza fino a dicembre: domani Cdm su parametri zona gialla

Ultimo ma non meno importante, è fare un'assicurazione di viaggio così da stare tranquilli per tutto il soggiorno. Il migliore servizio in termini di qualità/prezzo è offerto da Europ Assistance, che include anche una copertura in caso di Covid.

Fonte: https://internet-casa.com/news/smartworking-alle-canarie/