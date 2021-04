Snav, arriva la promozione di Pasqua sulle partenze per Croazia, Eolie, Pontine, Ischia e Procida

Snav, la compagnia di navigazione del Gruppo MSC, in occasione delle festività pasquali lancia la promozione Buona Pasqua 2021 riservata a ad agenzie di viaggi e clienti finali.

La promozione è valida fino al 6 aprile 2021 e prevede lo sconto del 50% sulla miglior tariffa (esclusi supplementi e diritti) attraverso l’applicazione del codice PASQUA2021 da inserire all’atto dell’acquisto della biglietteria sui collegamenti per Croazia, per le Isole Eolie, per le Isole Pontine e per le Isole di Ischia e Procida, operati da unità SNAV moderne e confortevoli dotate di avanzati dispositivi per la sanificazione. Cancellazioni e modifiche gratuite sono possibili fino a 48 ore prima della partenza.