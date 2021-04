Vacanze, dove si può andare? Grecia, Spagna, isole: tutte le "oasi" Covid-free

Viaggiatori più ottimisti grazie ai vaccini. E vacanze prima priorità appena sarà passata la pandemia. Dopo più di un anno di restrizioni, si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel e si rafforzano speranza e desiderio di scoprire il mondo. A raccontarlo è anche la ricerca condotta da booking.com, sito leader del settore, su oltre 28.000 viaggiatori in 28 Paesi e territori, per indagare sentimenti e speranze in fatto di viaggi, appena...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati