Mercoledì 3 Luglio 2019, 21:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via la prima puntata di «Mangia che ti passa. Curare a tavola le malattie della pelle». L’alimentazione, infatti, può essere una vera e propria medicina per il nostro organismo e può aiutare a prevenire e a contrastare svariati disturbi dermatologici e può essere un valido sostegno al benessere psico-fisico. Una serie di appuntamenti dedicati ai pazienti affetti da patologie e disturbi delle acute in cui chef per passione propongono piatti e ricette adatte a contrastare a tavola patologie come orticaria, dermatite atopica, allergie, eritemi solari.L’iniziativa è a cura dell’UOC di Dermatologia Clinica dell’AOU Federico II di Napoli, ideata da Gabriella Fabbrocini, direttore della Dermatologia della Federico II.