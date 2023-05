​“Napoli non è solo una parte del viaggio, è la destinazione”: il riconoscimento de Il Time”

Napule è mille culure, cantava l’indimenticato Pino Daniele. Città dai mille colori, dalle mille tradizioni, dalle mille sfaccettature, belle e brutte che siano. Napoli si ama così com’è, senza cambiarne una virgola. In questi giorni, poi, il capoluogo campano sta vivendo un momento di estrema popolarità per diversi motivi. Dallo scudetto della squadra azzurra per mano di Spalletti e Osimhen, passando per la serie TV “Mare Fuori”, che ha attratto numerosi giovani a visitare dal vivo i luoghi simbolo della fiction.

Il Time incorona Napoli

Ma l’incoronazione più importante per Napoli arriva dall’estero, dato che anche il prestigioso periodico “Time” ha voluto dedicare ampi riconoscimenti alla città partenopea, inserendola nei World’s great places 2023, ovvero i posti più belli al mondo da visitare durante l'anno in corso. La vera vittoria per Napoli risiede nel fatto di essere una delle due sole città inserite nella classifica da 50 location da parte del settimanale a stelle e strisce. L’altra fortunata è Pantelleria, ennesima perla dello Stivale.

Un’introduzione tipica napoletana - “Vedi Napoli e puoi muori” - Il Time ha spiegato il perché della propria scelta: “La città finalmente riesce a godere di una reputazione che corrisponde a pieno con il suo trascorso”. Inoltre, sempre secondo la giornalista che ha redatto il pezzo, Charlotte Maiorana: “La città sprigiona energia vitale ed effervescente, grazie ai suoi vicoli puliti e decorati e al suo mare scintillante”. Quello su cui viene messo maggiormente l’accento, poi, sono gli aspetti gastronomico, panoramico, culturale e storico del capoluogo campano, in particolare sottolineando la possibilità di mangiare la vera Pizza, che non è quella americana, e ammirare il golfo sorvegliato da sua maestà il Vesuvio.

Perché Napoli è famosa nel mondo?

Ma come mai Napoli è così famosa anche al di fuori dei confini italiani? Non c’è una sola ragione, bensì molteplici motivi che fanno della città del Vesuvio una delle più rinomate a livello globale e vanto italiano. Dapprima, la pizza margherita, un patrimonio dell’umanità dichiarato dall’UNESCO al pari della professione del pizzaiolo napoletano. Più in generale, la cucina partenopea incanta i palati di tutto il mondo grazie a piatti di mare, di terra e di pasticceria (Sfogliatelle, Pastiera, Casatiello e chi più ne ha più ne metta), per non parlare del caffè. Inoltre, Napoli può vantare il centro storico più grande d’Europa, anch’esso Patrimonio UNESCO dal 1995, e di cui fanno parte anche i celeberrimi Quartieri Spagnoli.

Magari non tutti sanno che anche la lingua napoletana è diventata patrimonio dell’umanità. In molti, poi, conoscono la città del Sole per la presenza di oltre 500 cupole di Chiese, per la tradizione sacra del Presepe Napoletano, con i maestri del settore che creano ogni anno statuine particolari, anche con personaggi dell’attualità, in particolare in Via San Gregorio Armeno, e per il suo Patrono: San Gennaro, di cui tutti attendono ogni anno il miracolo del sangue. Da un punto di vista naturalistico, poi, Napoli può vantare uno splendido golfo, la presenza del Vesuvio e varie isole e penisole: Ischia, Isida, la Penisola Sorrentina e quella Flegrea ne sono solo alcuni esempi. Concludono questa lunga panoramica i maestri dello spettacolo, come Vittorio De Sica, Totò, Eduardo o Massimo Troisi, della canzone, da Pino Daniele a Renato Carosone, e del calcio, con il mito di Diego Armando Maradona celebrato al pari di una divinità, con Murali giganti un po’ ovunque.

Dove alloggiare a Napoli

Sicuramente a seguito di tutte queste notizie, la voglia di andare a visitare Napoli al più presto è aumentata e non poco. Il vero quesito, però, potrebbe riguardare il dove alloggiare in città. Perché non è facile trovare un alloggio che abbia tutte le caratteristiche desiderate, come lo stare vicini al centro, il potersi muovere senza macchina e quant’altro. Ovviamente, la scelta sarà diversa anche in base al tipo di vacanza che si vuole fare, se da soli, con la famiglia, con budget ridotto e così via.

Partiamo, però, da una cosa in comune ad ogni tipo di scelta, perché se si sta davvero decidendo di organizzare un viaggio nella Città del Sole, il consiglio è quello di consultare innanzitutto delle piattaforme come Bluepillow, tanto per dirne una, che presentano numerose proposte di alloggi nelle migliori zone di Napoli. Detto ciò, le zone più consigliabili e vicine al centro cittadino sono sicuramente il Vomero, Chiaia, il Lungomare, Posillipo e la zona tra l’aeroporto di Capodichino e il Centro Direzionale. Ma si potrebbe anche decidere di andare leggermente fuori dal capoluogo e raggiungerlo tramite mezzi come la Circumvesuviana, magari partendo dalla vicina Sorrento, luogo sicuramente più tranquillo in termini di facilità di trovare un alloggio. Se, invece, l’obiettivo è proprio quello di stare già nel centro di Napoli, allora alcuni hotel consigliabili sono Il Domus Rosa o il Palazzo Decumani. Infine, non è da sottovalutare l’idea di alloggiare nella zona dell’Università, solitamente nota come la meno cara.