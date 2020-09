Ultimo aggiornamento: 20:31

Piedi ben piantati nella realtà della Campania ma con uno sguardo rivolto al presente e al futuro. Ampia e variegata è l'offerta formativa dell'Unisannio, ateneo che si prepara a riaprire i battenti con una proposta didattica di primissimo livello e nel pieno rispetto delle norme per prevenire il contagio da coronavirus. Aule nuove e di diverse dimensioni saranno allestite nella sede universitaria di Benvento e al contempo vi sarà la possibilità di seguire le lezioni da remoto. Corsi di laurea come Biotecnologie; Economia Bancaria e Finanziaria; Geologia per la sostenibilità ambientale, Ingegneria civile, elettronica, energentica, informatica sono i fiori all'occhiello di un ateneo i cui progressi sono stati recentemente riconosciuti a livello nazionali. Interessanti le novità di quest'anno, come il corso in Tecnologie alimentari per le produzioni dolciarie. Ne parliamo con il rettore Gerardo Canfora.