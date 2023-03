La finalità? Avere un impatto che conta. Che viene espresso attraverso il claim «make an impact that matters». Che sintetizza i propositi di Deloitte: essere pionieri, fornire servizi professionali di rilevanza strategica per le imprese, promuovere l'inclusione, collaborare per conseguire, appunto, un impatto misurabile. Il network Deloitte, presente in quasi 150 Paesi, con oltre 345mila persone in tutto il mondo, è specializzato in tutti i principali settori di mercato e accompagna le aziende nello sviluppo e nell'implementazione di soluzioni innovative, sostenibili e al passo con le sfide della nostra epoca. Deloitte in Italia è presente in 23 città con più di 11mila persone. I servizi offerti sono i seguenti: Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisor, Tisk Advisor, Tax e Legal nei diversi settori di mercato. E cioè: Consumer, Energy Resources&Industrial, Financial Services, Life Science&Health Care, Governement&Public Services, Technology,Media&Telecommunicarions. Inoltre il network assiste i propri clienti con competenze trasversali e servizi di alta qualità fornendo le conoscenze necessarie ad affrontare le più complesse sfide di business.

APPROFONDIMENTI Accenture, i nuovi talenti fanno girare il business Fides, la digitalizzazione è una strada per i giovani Q8, missione sostenibilità tra qualità e innovazione

È necessario soffermarsi su una sigla, su cui i manager di Deloitte annunciano di volersi soffermare durante gli incontri dell'iniziativa Studiare l'impresa, l'impresa di studiare messa a punto con l'Unione industriali di Napoli e Il Mattino. Una sigla che potrebbe leggersi anche come messaggio: World Impact. Un portfolio di iniziative che ha l'obiettivo di conseguire un impatto positivo sulle persone, i clienti, l'ambiente e le comunità in cui il network opera. Siamo di fronte a una strategia globale che comprende quattro programmi: WorldClass, World Climate, All In e Impact Every Day. In questo modo, si fa rilevare, si vuole dare forza all'impegno e alla volontà di Deloitte di valorizzare le competenze sostenendo progetti educativi, contribuendo alla lotta al cambiamento climatico, promuovendo la cultura della diversità e dell'inclusione, supportando attività di sostegno alle comunità più fragili.

Ecco World Impact nei dettagli: con WorldClass entro il 2030 Deloitte offre la possibilità a oltre 100 milioni di giovani di avvicinarsi all'istruzione e progettare il proprio futuro. Di particolare importanza WorldClimate dal momento che si tratta di una strategia che mira a rafforzare sempre di più l'immagine di undisputed leader compiendo scelte che abbiano un minore impatto climatico. E un obiettivo ambizioso: diventare un'organizzazione Net Zero con degli obiettivi science-based di riduzione delle emissioni al 2030. Con All In, invece, siamo di fronte a una serie di iniziative a sostegno dell'inclusione e della diversità, contro stereotipi e disuguaglianze. E infine Impact Every Day: la collaborazione con il mondo del non profit. Per trovare insieme, viene sottolineato, soluzioni alle questioni più urgenti del nostro tempo.