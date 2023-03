Capire le trasformazioni indotte dalla tecnologia, comprendere lo sviluppo della digitalizzazione per utilizzarla al top, con talento, innovazione, concretezza. Sono alcune delle parole chiave per entrare nel mondo di Accenture, la società di servizi professionali, leader a livello mondiale, che aiuta le principali aziende, governi e organizzazioni a costruire il loro «core business digitale», a migliorare l'efficienza operativa, ad accelerare la crescita dei ricavi e a migliorare i servizi ai cittadini, creando un valore tangibile, in modo rapido e su vasta scala. Con 738.000 persone che servono clienti in oltre 120 paesi, Accenture offre servizi, soluzioni e risorse nei settori Strategy & Consulting, Technology, Operations, Industry X e Accenture Song. Al centro ci sono le persone e il loro continuo sviluppo: per questo Accenture ne sostiene la crescita personale e professionale e lo scorso anno fiscale, a livello internazionale, ha investito oltre un milione di dollari in formazione. Un dato che fa pendant con lo sviluppo di diverse Academy che preparano i professionisti di domani a lavorare con le tecnologie oggi più richieste, contribuendo anche a ridurre il divario di genere nell'ambito delle discipline scientifico-tecnologiche. Gli esempi? La «Security Pink Academy» e la «Cloud Pink Academy» sono corsi di formazione dedicati a ragazze in possesso di lauree a indirizzo economico/umanistico per formarle in ambito cybersecurity o cloud. E poi, la Green Academy e la Metaverse Academy, per dotare i professionisti Accenture del know how necessario a integrare la sostenibilità in tutte le aree di business e approfondire l'impatto del Metaverso.

Accenture è fortemente radicata in Italia dal 1957, con oltre 20.000 dipendenti, ed è parte integrante del network internazionale di Accenture: ha sedi principali a Milano, Roma, Torino, Napoli e Cagliari, uffici e centri di innovazione che operano in settori quali cybersecurity, cloud, telecomunicazioni, retail, food, moda, automotive & mobility, servizi finanziari e Industry X distribuiti su tutto il territorio nazionale. E per questo anno fiscale ricerca oltre 3.000 nuovi talenti. A gennaio 2023, Accenture Italia, per il quarto anno consecutivo, è salita sul podio della classifica «Top Employer Italia 2023» per l'impegno profuso nel fornire le migliori condizioni di lavoro. In questo contesto Accenture ha annunciato il rafforzamento della propria presenza al Sud. Il programma prevede di raddoppiare il numero di professionisti, arrivando a impiegare oltre 5.000 talenti entro i prossimi tre anni, contribuendo così ad attrarre occupazione qualificata e migliorare la capacità occupazionale per giovani e donne. A Bari e Cosenza saranno aperti due poli di competenze specialistiche per le professioni del futuro. Napoli è una realtà strategica per Accenture che qui è presente da oltre 20 anni e con oltre 2.000 persone impiegate: ospita non solo l'«Advanced Technology Center» ma anche il «Cyber Fusion Center». Il primo eroga servizi tecnologici a supporto dei percorsi di trasformazione delle imprese pubbliche e private, specializzato in soluzioni SAP, Salesforce, Oracle, Adobe, Cloud, servizi di infrastruttura tecnologica e security. Il Cyber Fusion Center permette alle aziende di avere accesso alle soluzioni più avanzate a livello mondiale e di beneficiare di un punto di riferimento locale per la protezione del business digitale.